Banksy e Frida Kahlo ganham exposições imersivas em SP; ingressos estão à venda

02/01/2023 | 16:23



Criticadas por uns e enaltecidas por outros, o que se vê é que as exposições imersivas estão em alta e abarca cada vez mais número de artistas e suas obras. Para o público que se delicia com esse tipo de mostra, agora em janeiro serão realizadas duas ao mesmo tempo. A partir do dia 1.º de fevereiro, o Shopping Eldorado recebe Frida Kahlo - A vida de um Ícone e The Art of Banksy: Without Limits. Os ingressos já estão à venda.

As exposições estarão no mesmo local mas serão apresentadas de forma separada. Em cada trajeto, o visitante mergulhará no trabalho dos dois artistas. Sem as obras físicas, mas exibidas de forma digital, o público verá a produção contestadora e de enfrentamento do artista de rua britânico e cuja identidade não se conhece. A outra mostra será uma oportunidade de ver ou rever obras da mexicana Frida Kahlo, que carregam o peso de sua trajetória.

Banksy

Enigmático, o artista de rua britânico Banksy é conhecido por grafites que tratam de temas políticos ou sociais que surgem em cidades de todo o mundo. A exposição The Art of Banksy: Without Limits reúne mais de 150 obras, entre originais certificados, gravuras, fotos, litografias, esculturas, murais e instalações de vídeos, feitas especificamente para esta edição. Alguns de seus trabalhos foram cuidadosamente reproduzidos especialmente para a exposição a partir de sua técnica de estêncil. Conta ainda com um documentário sobre vida e obra de Banksy.

Será um momento de ver e interagir com suas principais, como Gangsta Rat, Flying Copper, Kate Moss, Kissing Coppers, Monkey Queen, Bomb Hugger, Game Changer, Flower Thrower e Ballon Girl. Trabalhos poderão ser conferidos nos 14 ambientes que foram montados, incluindo com sala dedicada à Ucrânia.

Frida Kahlo

A artista mexicana tem sua obra retratada na exposição imersiva Frida Kahlo - A Vida de um Ícone. Mostra reúne coleções de fotografias históricas, filmes originais, ambientes digitais, instalações artísticas, itens de colecionador e música original. No trajeto, o público faz um mergulho nos momentos mais relevantes da vida de Frida e nos valores e ideais que a tornaram conhecida mundialmente e ainda revelam atualidade e força.

A mostra homenageia Frida, traçando sua biografia por meio de um trajeto composto por 10 ambientes, que contam a vida e a obra da pintora.