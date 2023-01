Diadema deve inaugurar dois novos parques em 2023

Da Redação



02/01/2023 | 15:29



A Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, deve inaugurar, até o final de 2023, dois novos parques municipais. Um deles será no bairro Eldorado e o outro no Serraria.



De acordo com a administração municipal, a previsão é de que o Parque Linear da Billings, no bairro Eldorado, seja inaugurado até o fim de 2023. O novo espaço será interligado ao Parque Ecológico, separados apenas pela estrada Pedreira Alvarenga. As obras já começaram. “Já estamos seguindo o projeto e licenciamento ambiental aprovados pelos órgãos estaduais e iniciamos a implantação por etapas do Parque Linear ao longo da margem da Represa Billings”, informou o secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Diadema, Wagner Feitoza, o Vaguinho.

Serraria também vai ganhar parque

O Parque do Serraria terá 29 mil m² foi anunciado recentemente pelo prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, durante a assinatura do Projeto de Área de Intervenção Urbana (PIU). O evento também foi alusivo à comemoração dos 63 anos do município.

Pelo acordo, a Prefeitura autoriza a obra da segunda unidade do Atacadão no município na área do antigo Sítio Miguel Reale, em frente à Paróquia Nossa Senhora das Graças, no Serraria. No projeto, parte da área será transformada em um parque de caráter educativo. O termo de compensação ambiental também determina o fortalecimento da rede de Ecopontos na cidade e plantio de 2.500 mudas, além de suporte aos Pet Parks.

A previsão de inauguração também é na metade do ano que vem.