"Não vejo ninguém igual ao Pelé", diz ex-jogador Lima

Heitor Mazzoco



02/01/2023 | 15:11



O ex-jogador do Santos Antônio Lima, que atuou em quase 700 partidas pelo time, muitas delas junto com Pelé, esteve no velório do Rei do Futebol na tarde desta segunda-feira (2). Na ocasião, ele também tirou fotos com fãs que esperavam na fila para entrar no estádio da Vila Belmiro para o último adeus a Pelé.

Em entrevista ao Diário, Lima relembrou momentos com o Rei. "Não vejo ninguém (próximo ao Pelé). Nem Cristiano Ronaldo. O Pelé, além do repertório incrível, jogava de forma suave. Veja qualquer filme de jogo dele, jogo da Libertadores. Ele jogava fino, não com brutalidade", disse.

Lima conheceu Pelé quando ainda eram jovens. Em Santos, os dois moravam na mesma pensão de jogadores do Santos. O ex-jogador contou ainda o segredo - além da habilidade - do time do Santos das décadas de 1960, 1970. "A gente sofria um gol e fazia três porque não desesperava. ''Eles tiveram condição de fazer gol? Tudo bem, nós também temos''", afirmou Lima. "O Zito chegava e falava ''vamos parar de palhaçada e jogar. Com o time que a gente tem não precisa falar nada''", recordou.