Rico Melquiades tem nome negativado por dívida de 40 reais

02/01/2023 | 15:10



Não está fácil para ninguém! O campeão de A Fazenda 13, Rico Melquiades, começou o ano de 2023 com uma novidade nada boa: o nome dele foi negativado e está no SPC/Serasa. Ele revelou em entrevista ao jornal Metrópoles o porquê disso acontecer.

- Eu esqueço de pagar as faturas do meu cartão. E foi o NuBank quem negativou o meu nome porque esqueci a fatura do último mês. Passei o Réveillon lá em São Miguel do Gostoso e hoje voltei para casa, disse Rico.

Quer saber o valor da dívida?

- 40 reais. Sim, foram quarenta reais! Mas é porque eu esqueço mesmo, gente.

Aliás, para quem não se lembra, ele deve estrear um novo quadro no Hora do Faro ainda no primeiro semestre de 2023.