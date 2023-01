São Bernardo terá ações de saúde mental e combate à hanseníase durante todo o mês

Da Redação



02/01/2023 | 14:48



A Prefeitura de São Bernardo vai ofertar, ao longo deste mês, atividades na rede de saúde para celebrar as campanhas do Janeiro Branco e do Janeiro Roxo. As ações de conscientização reforçam, respectivamente, a atenção à saúde mental da população e a luta pela eliminação da hanseníase.

Para o Janeiro Branco, a rede de saúde mental vai promover rodas de conversas, práticas corporais e integrativas, entre outras, nas nove unidades do CAPS (Centros de Atenção Psicossocial). O objetivo é trabalhar as diversas formas de tratamento e prevenção de doenças mentais, especialmente para os pacientes e familiares que utilizam os serviços. O município também vai disponibilizar um Pronto Atendimento de Saúde Mental 24h, localizado na Rua Pedro Jacobucci, 470, na Vila Euclides.

Durante a campanha de Janeiro Roxo, a Policlínica Centro – localizada na Avenida Armando Ítalo Setti, 402, no Baeta Neves – reforçará a divulgação do programa permanente de combate à hanseníase, que atende sem necessidade de agendamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. O programa disponibiliza orientação, avaliação, diagnóstico, acompanhamento clínico e tratamento medicamentoso aos pacientes. A equipe fará ainda grupos de conversa na sala de espera para alertar sobre a doença. No dia 18 de janeiro, será reforçada a ação de diagnóstico precoce da doença, no Poupatempo (Rua Nicolau Filizola, 100, Centro), das 8h às 14h.

Tratamento na rede

O secretário de Saúde de São Bernardo, o médico Geraldo Reple, explica que a pessoa que suspeitar de hanseníase deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, onde será avaliada. “No caso de hanseníase, já no acolhimento da UBS o paciente recebe orientações e se confirmada a suspeita é encaminhado à equipe de tratamento do programa de combate à doença, na Policlínica Centro”.

Causada por uma infecção da bactéria Mycobacterium leprae, os sintomas de hanseníase incluem manchas claras ou vermelhas na pele com diminuição da sensibilidade, dormência e fraqueza nas mãos e nos pés. A doença pode ser curada com terapia medicamentosa e com tratamento precoce é possível evitar deficiência.