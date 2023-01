5 dicas para começar a investir em criptomoedas em 2023

Da Redação, com assessoria

Responsáveis pela capitalização de quase US$ 3 trilhões em 2021, as criptomoedas deixaram de ser um ativo restrito apenas a um público de investidores institucionais. Apesar de apresentar números menores em 2022 – US$ 900 bilhões –, segue sendo um mercado promissor para diferentes perfis de pessoas. Pensando nisso, Caio Antonio, CEO e CTO da 2nd Market, aponta dicas para quem quer começar a investir em criptomoedas em 2023.

1. Invista apenas o que você pode perder

Assim como qualquer investimento de alto risco, é preciso ter cuidado ao apostar em criptomoedas. Afinal, ao colocar seu dinheiro é possível obter expressivos ganhos, bem como perdas. O percentual da carteira a ser investido dependerá do perfil de cada pessoa.

2. Busque informações

Antes de colocar seu dinheiro em qualquer investimento, busque se informar melhor sobre o mercado que você pretende entrar. Procure entender quais as possibilidades de ganhos e as chances de riscos. Analise as criptomoedas como se fossem uma empresa.

3. Comece por Bitcoin ou Ethereum

Começar entrando em moedas novas ou pouco conhecidas tentando ganhar dinheiro rápido não é uma boa opção para iniciantes. O ideal é iniciar a carteira com as criptomoedas de maior capitalização de mercado, como Bitcoin e Ethereum, que são as mais seguras, além de serem as melhores cotadas.

4. Pense no longo prazo

Se estiver com uma mentalidade de retorno em curto prazo ao investir em criptoativos, então esse ativo não é o caminho ideal para você. Pode demorar muitos anos para o investimento apresentar algum retorno financeiro. Isso sem contar que há oscilações no meio do caminho. Porém, ao avaliar o potencial de ganho no longo prazo e definir uma estratégia, você vai conseguir manter a calma em meio a essas instabilidades.

5. Mantenha-se atualizado sobre o universo dos criptoativos

Estude o mercado. Procure sempre se manter atualizado com as notícias relacionadas aos criptos. Busque ouvir especialistas, investidores e profissionais. Além de serem totalmente diferentes dos investimentos tradicionais, há uma infinidade de criptomoedas e tokens surgindo a cada momento. Então, se manter informado é essencial.