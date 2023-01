Príncipe Harry diz que família real nunca mostrou disposição para reconciliação: - Eu apenas queria meu pai e irmão de volta

02/01/2023 | 14:11



Que o relacionamento de Príncipe Harry e Príncipe William está super abalado você já deve saber, mas parece que a situação não deixa o Duque de Sussex muito feliz. Em entrevista ao jornalista da CBS News, Anderson Cooper, o ruivo falou sobre como se sente em relação à família real e o afastamento que sofreu desde o casamento com Meghan Markle.

- Eles sentem que é melhor nos manter como os vilões. Eles não mostraram nenhum tipo de disposição para reconciliação [...] Não precisava ser desse jeito. Todos os vazamentos e criação de histórias. Eu quero uma família, não uma instituição. Eu apenas queria meu pai e irmão de volta.

Ainda na conversa, o príncipe defendeu sua decisão de expor as situações que enfrenta ao lado da esposa contra o palácio de Buckingham no documentário lançado pela Netflix, Harry & Meghan.

- Eu tentei resolver isso de forma particular, mas todas as vezes que eu tentei, houve um conjunto de informações, vazamentos e invenções de histórias sobre mim e minha esposa.

Há uma semana do lançamento de seu livro, O Que Sobra, Harry acredita que o relacionamento com William ficará ainda mais estreito. Na narrativa, o Duque de Sussex contará seu lado da história e vai ressaltar o fato de ser considerado apenas um estepe para o irmão.

Segundo o Daily Mail, o marido de Kate Middleton está com medo do que o irmão possa contar ao longo do texto sobre ele e sua esposa e divide a preocupação com o pai que está apreensivo sobre o que Harry pode acabar revelando sobre sua esposa, a Rainha Consorte Camilla Parker Bowles. O jornal ainda contou que o novo rei mantém contato constante com Harry, diferente de William, que parece ter preferido cortar relações.

- Se o William será tão receptivo [quanto o pai sobre as revelações] é outra questão, contou a fonte. As coisas já parecem estar por um fio por causa dos últimos meses e pelo que temos ouvido falar do livro, é improvável que ele ajude.