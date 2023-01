Tiago Ramos teria passado a virada de ano na casa de Nadine Gonçalves

02/01/2023 | 14:10



Muito antes de entrar em A Fazenda 14, Tiago Ramos já dava o que falar nas redes sociais porque tinha namorado a mãe de Neymar Jr, e claro, o romance foi de idas e vindas repleto de várias polêmicas - até a separação oficial.

E de acordo com informações do Extra, parece que Tiago Ramos mantém uma boa relação com Nadine Gonçalves mesmo após o termino porque teria passado a virada de ano na casa da mãe de Neymar Jr. E isso só foi possível saber por conta de uma foto que ele postou na sala da bonitona.

Pois é, o ex-peão mostrou que estava em uma sala e logo de frente tinha um imenso quadro de Kobra. E claro, todo mundo juntou os pontinhos e acabaram percebendo a semelhança da sala de Nadine com o local que Tiago se encontrava.

Vale lembrar que a Neymãe está solteira desde agosto e que o bonitão também está na pista. Será que eles tiveram um remember ou foi algo bem casual entre amigos e família?