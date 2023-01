Brian May, do Queen, recebe o título de 'Sir' do rei Charles III

02/01/2023 | 14:01



O guitarrista do Queen, Brian May, agora é um "Sir". May, que também tem doutorado em astrofísica e é defensor do bem-estar animal, recebeu o título de Cavaleiro na sexta-feira, 30, como parte da lista anual de honras de Ano Novo do Reino Unido. O guitarrista do Queen, que foi homenageado por serviços prestados à música e à caridade, disse que espera que o título de cavaleiro lhe dê "um pouco mais de influência".

"Talvez agora mais pessoas me deem atenção, se for Sir Brian ao telefone", disse May, que falou à Associated Press via Zoom de sua casa em Windlesham, Surrey.

Ele estava entre centenas de artistas, líderes comunitários e atletas que foram reconhecidos na primeira lista assinada pelo rei Charles III, que celebra os serviços e as conquistas exemplares dos indivíduos em seus respectivos campos em todo o Reino Unido.

Em sua primeira lista, Charles homenageou 1.107 pessoas. Estes prêmios reais são atribuídos duas vezes por ano, no dia de Ano Novo e no aniversário oficial do Rei, sempre celebrado em junho, independentemente da data efetiva de nascimento do monarca (14 de novembro de 1948, para Charles III).

May fez campanha contra o abate de texugos e a caça à raposa por meio de um grupo de bem-estar animal que ele fundou em 2010 - chamado Save Me em homenagem à música de 1980 do Queen. Alguns animais que ele resgatou ao longo dos anos foram soltos em suas terras.

"Há muito tempo sinto que tínhamos essa falsa ideia de que os humanos são a única espécie importante no planeta, e não acho que um visitante alienígena veria isso dessa forma. Acho que toda espécie e todo indivíduo têm direito a uma vida decente e a uma morte decente. É mais ou menos de onde eu venho", ele disse.

May agora se une a nomes como Paul McCartney, Ringo Starr, Mick Jagger, Elton John, Rod Stewart e Tom Jones, que também já foram homenageados com o título, um dos mais importantes do Reino Britânico, seguido pelos títulos de Oficial da Ordem do Império Britânico e o Membro da Ordem do Império Britânico.