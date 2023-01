Capital terá ginásio poliesportivo com o nome de Pelé

Heitor Mazzoco



02/01/2023 | 13:02



A Capital terá um ginásio poliesportivo em homenagem ao Rei Pelé, informou o prefeito Ricardo Nunes (MDB) nesta segunda-feira (2). Nunes esteve no velório do camisa 10 da Seleção no estádio da Vila Belmiro.

"Terá futsal, por exemplo, mas é um ginásio poliesportivo, que vai ser construído na Secretaria de Esportes, no Ibirapuera", disse o prefeito. Ricardo Nunes ainda afirmou que criará uma bolsa-auxílio para incentivar crianças no esporte, principalmente no futebol. "Vamos colocar essa molecada com espírito do Pelé, que é sonhar, mesmo vindo da periferia", afirmou ele na saída da Vila Belmiro.



Governador Tarcísio também esteve no velório

Também na manhã desta segunda, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas cumpriu sua primeira agenda pública em Santos no velório do Rei Pelé. O chefe do Executivo paulista chegou por volta de 11h à Vila Belmiro e se dirigiu para a tenda em que está o corpo do Rei do Futebol. Em contato com a imprensa, ele disse que vai estudar possíveis homenagens ao Atleta do Século e citou como exemplo a mudança do nome do Porto de Santos planejada pelo governo Lula.

"A gente já viu o governo federal anunciando um acréscimo ao nome do Porto, a estrutura mais importante de Santos, com o nome do Rei Pelé. Vamos pensar, toda homenagem que a gente fizer vai ser singela e insuficiente pelo o que o Pelé fez por nós", disse. "O Brasil deve muito ao Pelé por tudo que ele fez. A forma que ele se posicionou durante a vida inteira. A gente tem o maior jogador de todos os tempos, três das estrelas da camisa da nossa seleção foram colocadas por ele", disse o governador.