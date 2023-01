'Como observador digo que não há razão para aumento de combustíveis', diz Prates

02/01/2023 | 12:34



O senador Jean Paul Prates (PT-RN), que deve ocupar a presidência da Petrobras, disse que não vê motivos para aumento dos preços dos combustíveis. Segundo ele, aumentos realizados neste momento se tratam de ação política.

"Como observador, digo que não há motivo para aumento dos preços dos combustíveis", afirmou ele na saída da cerimônia de transmissão de cargo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

Prates disse que não há motivos nem nos preços do petróleo e nem na frente tributária.

"Quem estiver aumentando preço de gasolina está oportunizando ou fazendo ação política, o que é pior", comentou Prates.

Ele ressaltou que ainda ocupa o cargo de senador, e que por isso, falou como observador.