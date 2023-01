Obituário - 3 de janeiro de 2023

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Waldir Ferracioli Gissoni, 92. Natural de Pouso Alegre (MG). Residia no Centro de Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Jesuína Aparecida Pimentel, 92. Natural de Pirassununga (SP). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Belarmino Pereira Alves, 90. Natural de Euclides da Cunha (BA). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Marceneiro. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dollores Bernal Gaion Vieira, 85. Natural de Promissão (SP). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Joana da Conceição Santos, 84. Natural de Paripiranga (BA). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonor Pasini Melatto, 82. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Costureira. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria de Lourdes Lopes de Azevedo, 79. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Pensionista. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito Morishigue, 78. Natural de Parapuã (SP). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Eledir Volpon, 78. Natural de Braúna (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Irineu Gomes Cortez, 69. Natural de Glicério (SP). Residia no Jardim Stela, em Santo André. Dia 28, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Antônio Salvador de Souza, 68. Natural de Valparaíso (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilmar Ferreira Conceição, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Mecânico. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcio Augusto da Silva, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Poleti, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Operador de produção. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Daniel Faustino dos Santos, 51. Natural de Assis Chateaubriand (PR). Residia na Cidade São José, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Kethelly Santos Amâncio, 18. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Estudante. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Dalva Alessio Martins, 81. Natural de Santo André. Residia no bairro do Ipiranga, na Capital. Dia 28. Jardim da Colina.

Edson Gonçalves, 76. Natural de Furquim (MG). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Milton Naca, 69. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério Municipal de Santa Rita do Passa Quatro.

Maria José Rocha Soares, 59. Natural de Cândido Santos (BA). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Sergio Mendes da Silva, 58. Natural de Campo Grande (PB). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Isabella de Oliveira Domingos, 11. Natural de Santo André. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Menor. Dia 28, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Iracema da Silva, 73. Natural de Rio Largo (AL). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Edson Eduardo Pires, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Rica, em Santo André. Pensionista. Dia 28, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Albertino Duarte Ribeiro, 85. Natural de Coaraci (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 28. Vale da Paz.

Fabiana Paulo dos Santos, 43. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 28. Vale da Paz.

MAUÁ

Nivam Marton, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 28, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Ivanilde dos Santos Medeiros, 63. Natural de Ibitinga (SP). Residia no bairro Soma, em Ribeirão Pires. Dia 28, em Santo André. Cemitério São José.