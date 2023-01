Gusttavo Lima chama atenção de fã e a expulsa de show

02/01/2023 | 12:11



Gusttavo Lima parece que não tomou aquele banho de sal grosso na virada do ano porque já começou 2023 completamente estressado. Pois é, segundo o Metrópoles, o cantor se estranhou com uma fã durante um show no último final de semana.

O artista teria sido obrigado a ter que expulsar uma mulher durante uma apresentação, e de acordo com o portal, alguns fãs relataram que a atitude só teria sido tomada por Gusttavo Lima porque a fã teria atirado bebida nele em mais de uma oportunidade.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais após toda a bagunça feita pela fã, Gusttavo Lima chama a atenção e fala sobre respeito.

Respeito é o mínimo, viu coleguinha? Respeito não se compra, você nasce com ele. E por falar em respeito, você não tem.