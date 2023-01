Filas de fãs viram o quarteirão para velório de Pelé

Pamela Cadamuro



As filas para entrar no estádio da Vila Belmiro e se despedir de Pelé tomaram as ruas do bairro que leva o mesmo nome do lugar onde Pelé fez suas primeiras jogadas e hoje recebe homenagens após morrer aos 82 anos.

Além dos admiradores, entre eles o andreense Antônio da Paz, de 64 anos, segundo da fila para entrar no estádio, figuras importantes do futebol também já passaram pelo velório, como o presidente da Fifa, Gianni Infantino, além do ex-jogador Serginho Chulapa. A esposa de Pelé, Márcia Aoki, e os filhos do Rei do Futebol, estão ao lado do caixão.

O corpo de Pelé chegou ao estádio por volta das 9h30. O filho Edinho, também ex-jogador, acompanhou o trajeto pelo gramado, até a tenda montada para os familiares e amigos. O público terá a oportunidade de se despedir de Pelé passando por dois corredores nas laterais da estrutura. Milhares de pessoas são esperadas pela organização. O velório aberto ao público acontece até esta terça-feira (3), às 10h. O enterro, no entanto, será reservado à família no Memorial Necrópole Ecumênica, também em Santos.

O Diário está em Santos e você acompanha toda a cobertura da despedida de Pelé em dgabc.com.br e na edição impressa desta terça-feira (3).