Palavra do Leitor - 2 de janeiro de 2023

Da Redação



02/01/2023 | 11:52



As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail (palavradoleitor@dgabc.com.br). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. Se julgar pertinente, o Diário utilizará neste espaço comentários referentes a reportagens publicados em suas redes sociais. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.

Perspectivas

É riquíssimo o material que o Diário publicou no primeiro dia deste novo ano com as perspectivas de algumas personalidades (Setecidades, ontem). Em uma página, estão as soluções para problemas estruturais do Grande ABC. A principal delas é, sem dúvida, a ideia do doutor David Uip, que propõe a criação de Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde) regional, assim como já existe na Baixa Santista.

Teresa de Fátima Vicks - Santo André

Polícia Civil

''Número de policiais civis na região não é suficiente'' (Setecidades, ontem). É só voltar a abrir mais concursos. E também se faz necessário ter provas mais coerentes. A prova para a Polícia Civil é do mesmo nível de uma para médico, cientista, veterinário, juiz etc. Com toda essa dificuldade, fica difícil um cidadão passar nos concursos. A prova tem peso muito grande para salário baixo. É sonho de muito brasileiro ser policial, mas a própria corporação dificulta.

Tavares Produtor - do Instagram

Violência

Uma vergonha a cidade ser a segunda maior em número de roubos de automóveis no Estado. O maior percentual em relação às cidades de 100 mil habitantes. Tanta propaganda de câmeras de segurança e ninguém consegue diminuir esses números! Só não diminui porque a cidade tem vários desmanches clandestinos!

Ricardo Rodriguez - Santo André

Fênix

Achei totalmente dispensável o artigo publicado pela jornalista Marli Gonçalves (Opinião, dia 31). O artigo estava bom até o momento em que a jornalista misturou sua convicção política no texto. Eu gosto do jornalismo isento onde os fatos são apresentados e as conclusões são do leitor. Entendo que é assim que o jornalismo deve ser.

Walmir Ciosani - São Bernardo

Bolsonaro

Sem a dignidade de respeitar o honroso cargo de presidente, Jair Bolsonaro foge do País, viajando para Orlando, Estados Unidos, antes dotérmino do mandato (Política, dia 31). Se governava somente para suas radicais milícias, e com vocação de só afrontar as nossas instituições, depois da derrota nas urnas, covardemente se escondeu nos porões do Planalto. E como demonstração de que jamais se preocupou com o povo brasileiro, toma essa decisão lamentável de se abrigar em outro País, usando recursos dos contribuintes. Certamente tem informações de que pode ser condenado e preso pelos diversos crimes contra as nossas instituições, em que até flertou com o regime de exceção. Que assim seja, se realmente infringiu as leis e a Constituição.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)