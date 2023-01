Grandeza de atitude

Euclides Marchi



02/01/2023 | 11:46



Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), dignidade e sabedoria são qualidades de um estadista público comprometido com os valores sociais das comunidades. Parabenizo vossa excelência na análise, durante seu discurso de posse no Palácio dos Bandeirantes, da importância da entidade assistencial, que, com humildade e respeito, reverteu a situação em prol de sua continuidade. Esta experiência foi importante, pois é um ato de nobreza aos dependentes e seus familiares que precisa ser continuado dentre todos os desafios que vossa excelência terá pela frente.

Tenho certeza de que vossa excelência recebeu muitos desafios do governo Rodrigo Garcia (PSDB), que, pelo tempo de governança, menos de um ano, não conseguiu realizar vários projetos. Mas vossa excelência, com determinação e equipe alinhada, deve desenvolver um trabalho prestigiando o desenvolvimento econômico através dos empregos e investimentos nas áreas produtivas da indústria, comércio e agricultura familiar.

Nos transportes coletivos rodoviários e ferroviários é necessário respeito aos horários e nas acomodações que os transportados merecem. Na educação infantil e fundamental, é importante contar com estruturas e assistências pedagógicas adequadas ao desenvolvimento psicossocial dos alunos. O ensino médio requer reestuturação para ser diversificado e contar com disciplinas e técnicas aplicadas para o emprego –­ esse será o futuro dos estudantes das escolas técnicas de segundo grau, como Etecs (escolas de ensino técnico gratuito pertencentes à rede estadual de educação) e outras.

Na segurança, atualmente a polícia está sem integração tecnológica com a sociedade, que precisa ser convidada e prestigiada pela participação por meio de bônus compatíveis com a informação e constatação dos fatos em sigilo. Tais bônus podem ser materiais como telefones celulares, computadores e outros equipamentos, de acordo com o valor e a necessidade do informante. Sociedade conscientizada e organizada mais políticas públicas adequadas resultam em segurança prestigiada e atraente.

Euclides Marchi é ex-superintendente da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) e ex-professor da rede pública estadual. Trabalhou por quatro décadas na área educacional ­ foi docente de ciências e diretor da EE Padre Aristides Greve, na Vila Camilópolis. e atuou como superintendente da Craisa no governo do prefeito Aidan Ravin (2009-2012), gestão na qual também colaborou na articulação política.