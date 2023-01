Mel Maia oficializa namoro com MC Daniel e ganha par de alianças de 66 mil reais

02/01/2023 | 11:11



Não é novidade que Mel Maia e MC Daniel estão de chamego há um tempo. Contudo, foi só nesta segunda-feira, dia 2, que o casal oficializou o namoro nas redes sociais com uma publicação para lá de fofa. A atriz mostrou que ganhou um par de alianças do mozão da marca Tiffany.

Cada acessório é de ouro branco com pedras de diamante, custando cerca de 33 mil reais. Nos cliques, eles exibiram as alianças enquanto aproveitavam os dias de folga em Búzios, no Rio de Janeiro.

Meu melhor amigo é meu namorado. Nunca me senti tão amada e tão valorizada, prometi que não ia mais entregar meu coração na mão de ninguém, mas você está cuidando dele melhor que eu! Obrigada por ser essa pessoa incrível, achei que pessoas assim como você só existissem em filmes. Te amo, escreveu a atriz.