Mauá reduz em 80% a fila de espera por castrações de pets

Da Redação



02/01/2023 | 10:09



A Prefeitura de Mauá reduziu em mais de 80% a fila de espera para a castração de cães e gatos. Em 2021, havia cerca de 1.000 pets aguardando para passar pelo procedimento, alguns desde 2018. Agora, esse número é de 200. A redução veio após a ampliação da oferta de serviços no Centro de Proteção Animal e também dos mutirões promovidos com a utilização do Castramóvel.

A expectativa da Prefeitura é zerar a fila de espera no primeiro semestre de 2023. O munícipe interessado em realizar a castração de seus animais deve se dirigir ao Centro de Proteção Animal para cadastrar os pets.

É necessário levar os originais e cópias de documentos como RG e CPF, além do comprovante de residência. Após isso, deve aguardar contato sobre o agendamento.

O endereço é Rua Almirante Tamandaré, número 191, Vila Bocaina. Quem fez a solicitação até dezembro de 2020, mas ainda não foi chamado, deve entrar em contato com o serviço para atualização dos dados para que o procedimento seja realizado.

NOVOS SERVIÇOS

Em maio de 2022, a Prefeitura inaugurou o Centro de Proteção Animal, que triplicou o número de consultórios. Quatro meses depois, a cidade fechou convênio com empresa que aumentou a capacidade de atendimento e o número de procedimentos a serem realizados. A projeção é que as castrações tenham alta de 3.500 por ano para 8.000.

No último mês, foi lançada a microchipagem. O dispositivo é inserido debaixo da pele, normalmente próximo ao pescoço do animal, por meio de seringa. Nele, poderão constar informações como os nomes do animal e do tutor, espécie, sexo, cor, idade e raça. Os dados ajudam na identificação do pet em caso de perda ou abandono. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Centro de Proteção Animal pelo telefone (11) 4512-7489.