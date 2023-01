Filippi aposta que Planalto vai retomar conversa com cidades

Da Redação



02/01/2023 | 09:51



Uma nova esperança. Assim se manifestou o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), ao avaliar as perspectivas do governo federal sob gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Filippi esteve em Brasília para acompanhar a cerimônia de posse. O prefeito de Diadema já tinha sido convidado por Lula para integrar o GT Cidades da transição e, desde então, observou o grau do atraso do Brasil nos últimos anos e o tamanho do desafio do presidente Lula nessa nova missão.

"Minha expectativa com o governo Lula é ver o povo sorrindo outra vez. Sabemos das dificuldades, o governo que saiu deixou o Brasil em uma situação crítica. Mas sabemos que o presidente Lula e sua equipe tem totais condições de recolocar o Brasil no caminho certo, tirando o País do mapa da fome. O Brasil tem uma nova esperança", disse.

O prefeito de Diadema relembrou que ficou quatro anos sem desembarcar em Brasília diante da falta de olhar municipalista do antigo governo com as Prefeituras. "Agora será diferente. Sabemos que o presidente Lula tem essa preocupação com as cidades, sabe que a vida é vivida nas cidades e que o suporte do governo federal é fundamental para que também façamos nossa parte de reconstrução do Brasil."

Curiosamente, o terceiro mandato do presidente Lula coincide com os mandatos do prefeito Filippi em Diadema. Em 2002, quando Lula assumiu o Palácio do Planalto pela primeira vez, Filippi estava no seu segundo mandato em Diadema. Na reeleição de Lula, em 2006, Filippi seguia como prefeito da cidade. Filippi retornou à Prefeitura em 2020, dois anos antes de Lula também regressar ao governo federal.

"O presidente Lula ajudou muito Diadema nos outros mandatos. Seu governo teve papel fundamental para que pudéssemos construir o Quarteirão da Saúde, por exemplo, que foi entregue à população em 2008, com o próprio presidente Lula visitando a cidade", lembrou Filippi.