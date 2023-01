Comerciante espera vender 2.000 camisetas de Pelé

Heitor Mazzoco

Do Diário do Grande ABC



02/01/2023 | 09:45



A movimentação de fãs de Pelé é intensa nos arredores do Estadio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos.

As vendas de objetos, como camisetas, aumenta no decorrer das horas da manhã desta segunda-feira (2), primeiro dia de velório do eterno camisa 10 do Santos.

O vendedor Augusto Soares, 38, reservou 2.000 camisetas da Seleção Brasileira com nome de Pelé e, claro, o número 10.

"São camisetas que sobraram da Copa. Estampamos o nome e trouxemos para cá", disse o comerciante. "Vai ser histórico. Quem tem, tem", afirmou o vendedor.

O velório começa às 10h desta segunda (2) e segue até o mesmo horário desta terça (3), no estádio da Vila Belmiro.