Grande ABC tem 297 vagas de trabalho

02/01/2023 | 09:36



A primeira semana de 2023 abre com boas oportunidades para os profissionais do Grande ABC. São Bernardo lidera com 158 vagas, destinadas a operadores de telemarketing ativo e receptivo (105 cargos), auxiliares de limpeza (10), auxiliares de cozinha (nove), repositores de supermercado (cinco), técnicos de segurança no trabalho (dois) entre outros.

Em seguida, Mauá traz 56 oportunidades de trabalho, com funções de ajustador mecânico, auxiliar administrativo, auxiliar operacional de logística, costureira e operador de empilhadeira. Profissionais interessados devem comparecer ao Centro Público de Trabalho e Renda da Rua Jundiaí, 63 (Bairro da Matriz) portando RG, CPF e carteira de trabalho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Nesta semana, o CPTR estará fechado hoje e reabre amanhã.

Por sua vez, o Centro Público de Emprego e Renda de Diadema está com 49 vagas, sendo seis dessas destinadas à PCD (Pessoas com Deficiência). São cinco vagas para motorista com experiência comprovada, cinco para oficial de cobrança a pé (com conhecimento da região de Diadema e São Bernardo), três para auxiliar de logística júnior, uma vaga para designer júnior, entre outras. Para conferir outras oportunidades e mais informações, basta acessar o site www.emprega.diadema.sp.gov.br.

Já em Ribeirão Pires, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), localizado à Avenida Capitão José Gallo, 55 ­ Centro, informa que estão abertas 19 oportunidades de emprego, com quatro vagas para auxiliar de expedição, quatro para assistente de logística, três vagas para auxiliar de manutenção predial, três para auxiliar de produção, duas para assistente de limpeza, duas para balconista e uma vaga para atendente de cafeteria.

Por fim, Santo André oferece 15 novas vagas, entre quatro oportunidades para operador de máquinas de construção civil, três para copeiro, duas para chapeiro de lanchonete e uma para chefe de serviço de limpeza. Quem se interessar ou procurar por outros cargos deve acessar o aplicativo Sine Fácil Trabalhador ou o site servicos.mte. gov.br.