Morador de Santo André é um dos primeiros da fila para se despedir de Pelé

02/01/2023 | 09:28



O andreense Antônio da Paz, de 67 anos, é um dos primeiros da fila para entrar no Estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, em Santos, para o velório do Rei Pelé.

Paz chegou a Santos às 11h desse domingo (1). Morador da Vila Luzita, ele veio com réplica da taça da Copa do Mundo, coroa, cartaz e camiseta com foto do Rei Pelé. "É uma emoção ficar perto do Rei. Infelizmente não dá maneira que queria, com ele em vida. Mas o Rei Pelé vai ser eterno", disse.

Paz é flamenguista, mas para ele, hoje "todos os times estão unidos por Pelé".

Para o andreense, jogadores atuais como Lionel Messi e Neymar "devem um pouco ao Rei Pelé" por ser referência no futebol. "É o rei da bola. Ele que inventou o futebol".

O velório de Pelé vai das 10h desta segunda-feira (2) e segue até as 10h desta terça-feira (3), no Estádio da Vila Belmiro.