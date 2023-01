Paulo Vilhena será papai pela primeira vez aos 43 anos de idade: Nós já te amamos muito

02/01/2023 | 09:11



Visitinha da cegonha! No último domingo, dia 1, Paulo Vilhena usou as redes sociais para contar que a família irá aumentar em 2023. Isso porque, aos 43 anos de idade, o ator será papai pela primeira vez. Nos cliques, ele apareceu na praia com a mão na barriguinha da namorada, Maria Luiza Silveira.

Nós já te amamos muito filho(a). Que alegria começar o ano com você aqui na minha barriguinha, escreveram.

Na mesma hora, diversos famosos parabenizaram o casal, como Tatá Werneck, Giovanna Lancellotti e Giovanna Ewbank. Sandy, ex-namorada de Paulinho, também não deixou de postar um emoji de coração.

Amores! Ansiosa por esse baby amigos das Madazinhas. Toda felicidade do mundo!, comentou Yanna Lavigne.

Que lindos. Parabéns. Muita saúde e luz, completou Fernanda Paes Leme.

Os pombinhos assumiram o namoro em 2020 e, desde então, vivem postando momentos fofos na web.