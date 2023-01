Com foto de beijo, Bárbara Borges e Iran Malfitano assumem namoro: Meu melhor amigo é o meu amor

02/01/2023 | 09:10



Agora é oficial! Bárbara Borges e Iran Malfitano, que são amigos há 20 anos desde que fizeram Malhação juntos, assumiram o namoro com um post nas redes sociais publicado no domingo, dia 1.

A atriz, que ficou mais íntima do amigo após participar de A Fazenda ao lado do ator - e ter ganhado o programa -, postou alguns cliques nas redes com a legenda: Meu melhor amigo é o meu amor. Bem-vindo 2023!!!.

Lembrando que Bárbara foi casada com Pedro Delfino, com quem tem o filho Theo, de quatro anos de idade, e Martim Bem, de dois. Já Iran é pai de uma menina, Laura, de 11 anos, com Elaine Albano.

Para mostrar a todos o clima de romance, ela ainda fez questão de publicar uma foto de beijo com o amado. Que eles sejam cada vez mais felizes!