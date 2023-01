Metalúrgico do Grande ABC sobe a rampa com Lula durante a posse presidencial

Pamela Cadamuro



01/01/2023 | 18:30



Pela terceira vez, Luiz Inácio Lula da Silva foi empossado presidente do Brasil. O evento aconteceu neste domingo (1) e em um dos momentos mais icônicos do roteiro, em que o presidente eleito sobe a rampa do Palácio do Planalto, Lula esteve acompanhado, além do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, Lu Alckmin e Janja, de outras oito pessoas que representaram a diversidade da sociedade civil brasileira. Entre eles estava Weslley Viesba Rodrigues Rocha, de 36 anos, que mora em Diadema e é metalúrgico no Grande ABC, na empresa Delga.



Formado em Educação Física com o auxílio do Fies, Programa de Financiamento Estudantil criado ainda em 1999 e ampliado por Lula em 2010, durante seu segundo mandato, ele ainda é integrante do grupo de rap Falange.

Além de Weslley, que vestia uma camiseta preta com o logo do seu grupo musical em branco, terno e boné, Lula também subiu a rampa com Francisco, uma criança de 10 anos; Aline, de 33 anos, catadora de materiais recicláveis; Cacique Raoni, líder indígena de 90 anos; Murilo Jesus, um professor de 28 anos; Jucimara Santos, cozinheira; Ivan Baron, jovem ativista da luta anticapacitista e influenciador digital; e Flávio Pereira, artesão de 50 anos de idade. (Veja os perfis de cada um abaixo).

Lula também estava acompanhado da vira-lata Resistência, cachorra adotada por Janja enquanto ele estava preso em Curitiba. O animal convivia com os apoiadores que acampavam em frente à sede da Polícia Federal na capital paranaense. A faixa presidencial passou pelas mãos de todos os oito convidados que subiram a rampa com Lula antes de ser colocada no presidente por Aline, mulher negra que se emocionou junto com o presidente no momento da entrega.

Em seu discurso no parlamento, Lula falou em defesa ao combate à fome e à pobreza. Ele afirmou que o País "andou para trás" nos últimos anos e relembrou que o principal compromisso assumido e cumprido em 2003, no seu primeiro mandato, foi lutar contra a desigualdade e acabar com a miséria. "Hoje, 20 anos depois, voltamos a um passado que julgávamos enterrado", declarou. Lula afirmou que muito do que foi concretizado no passado foi desfeito de forma irresponsável e criminosa, sem citar o governo do agora ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele declarou que a desigualdade e a extrema pobreza voltaram a crescer, além de citar o retorno da fome. "A volta da fome é um crime, o mais grave de todos", emendou.

O presidente se emocionou ao citar a fila de pessoas nas portas dos açougues pedindo ossos para comer. Junto ao vice-presidente Geraldo Alckmin, ele assumiu compromisso em combater a desigualdade "noite e dia" e citou a desigualdade entre quem joga comida fora e quem se alimenta das sobras.

Ainda em seu discurso, que durou cerca de 30 minutos, Lula relembrou os mortos pela pandemia de Covid-19 no Brasil, classificando-a como um "genocídio" e disse que as responsabilidades "hão de ser apuradas e não devem ficar impunes". Lula ainda adicionou que não fará revanchismo durante sua gestão.

"Não carregamos nenhum ânimo de revanche contra os que tentaram subjugar a nação a seus desígnios pessoais e ideológicos, mas vamos garantir o primado da lei", afirmou. "Quem errou responderá por seus erros, com direito amplo de defesa, dentro do devido processo legal. O mandato que recebemos, frente a adversários inspirados no fascismo, será defendido com os poderes que a Constituição confere à democracia."

Após receber a faixa, Lula e Alckmin receberam chefes de Estado internacionais que viajaram ao Brasil para acompanhar a posse.

Veja o perfil das pessoas que subiram a rampa com Lula

Aline Sousa

Responsável por passar a faixa presidencial para Lula, Aline Sousa tem 33 anos, é mãe de sete filhos e faz parte da terceira geração de catadores da família. Ela faz parte da secretaria Nacional da Mulher e Juventude da Unicatadores, do Movimento Nacional de Catadoras, que representa a classe no Distrito Federal.

Cacique Raoni

O cacique kayapó Raoni Metuktire, que tem 90 anos, é um notório defensor da pauta do Meio Ambiente e da preservação da Amazônia. Ao longo de 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro trocou diversas farpas com Raoni.

Weslley Viesba Rodrigues Rocha

Weslley, de 36 anos, é metalúrgico do ABC. Nasceu em Diadema e é pais de dois filhos. DJ, ele tem um grupo de rap chamado Falange

Murilo de Quadros Jesus

Professor de 28 anos formado em Letras, em Português e Inglês. Ele estudou na Universidadede Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Jucimara Fausto dos Santos

A paranaense Jucimara trabalha com culinária e participou por 10 meses da vigília Lula Livre, em Curitiba, que acompanhou o petista enquanto estava preso.

Ivan Baron

Ivan Baron é uma pessoa com deficiência. Aos 3 anos, teve meningite viral, que causou uma paralisia cerebral. Baron é um influenciador digital que luta na causa anticapacitista.

Flávio Pereira

O paranaense Flávio é artesão e acompanhou e ajudou petistas que estiveram na vigília por Lula durante os 580 dias de prisão em Curitiba.

Francisco

Francisco tem 10 anos e faz natação. Ele compete pela categoria mirim do Corinthians e venceu o campeonato da Federação Aquática Paulista da 1ª região e é filho de uma assistente social e um advogado. Seu sobrenome não foi divulgado pela equipe.