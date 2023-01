Gleisi: Presidente disse que não vai ser condescendente com erros

01/01/2023 | 18:25



A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou há pouco que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avisou a seus auxiliares que, ao longo do governo que se inicia, não será condescendente com erros.

"Lula falou sobre erros no geral e falou para todos, para a equipe, que não vai ser condescendente com erros. Erros vão ter responsabilização, mas tudo dentro do devido processo legal", declarou Gleisi.

Ao longo do discurso de Lula, populares gritavam "sem anistia", um pedido para que o novo governo não perdoe eventuais crimes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Gleisi também disse ser "indescritível a emoção" de ver Lula subir novamente a rampa do Palácio do Planalto. "Ele deu recados claros ao povo brasileiro, o porquê ele voltou a ser presidente", avaliou há pouco a dirigente ao avaliar o discurso de Lula.