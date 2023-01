Lula recebe honras militares em frente ao Congresso Nacional

01/01/2023 | 17:02



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, saiu do Congresso Nacional neste domingo, 1º, após assinar o termo de posse e discursar. Depois da cerimônia, o chefe do Executivo esteve no gabinete do presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O presidente saiu do Congresso pelo Salão Negro e recebeu as honras militares na rampa do prédio, mas sem tiros de canhão, devido a um pedido feito pela primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja.

Depois, Lula seguirá para o Palácio do Planalto, onde continuam as solenidades da posse. Lá, ele discursa novamente, dessa vez do parlatório, para uma multidão que o espera na Praça dos Três Poderes.