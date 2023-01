Lula: Brasil tem que ser dono do seu destino, voltar a ser um país soberano

01/01/2023 | 16:36



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou neste domingo, 1º, que o Brasil "tem de ser dono de si mesmo e de seu destino", voltando a ser um país soberano, em sua visão. Em discurso logo após ser empossado como 39º presidente do País, o petista destacou que o Brasil é responsável pela maior parte da Amazônia e que, com soberania e responsabilidade, a nação será respeitada para compartilhar essa grandeza com a "humanidade", sem, contudo, "subordinação".

"Somos responsáveis pela maior parte da Amazônia e por vastos biomas, grandes aquíferos, jazidas de minérios, petróleo e fontes de energia limpa. Com soberania e responsabilidade, seremos respeitados para compartilhar essa grandeza com a humanidade - solidariamente, jamais com subordinação", afirmou.

Sobre a posição do Brasil perante o mundo, Lula destacou ainda a relevância da eleição no País diante das ameaças que o modelo democrático vem enfrentando. "Ao redor do planeta, articula-se uma onda de extremismo autoritário que dissemina o ódio e a mentira por meios tecnológicos que não se submetem a controles transparentes", citou.

O petista disse ser "urgente" que se criem instâncias democráticas de acesso à informação confiável e de responsabilização dos meios "pelos quais o veneno do ódio e da mentira são inoculados". "Este é um desafio civilizatório, da mesma forma que a superação das guerras, da crise climática, da fome e da desigualdade no planeta", concluiu.