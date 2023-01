Palavra do Leitor

Da Redação



01/01/2023



Gastos

Até que ponto vão o mau-caratismo, a imoralidade, a falta de vergonha na cara dessas drogas de políticos que nos representam? O governador Rodrigo Garcia estipulou um aumento injustificável, irracional, sem propósito de 11% no IPVA. E esse cidadão queria ser reeleito. Claro, afinal ele precisa de uma verba substancial para pagar os aumentos abusivos da panela executiva dele. E também os reajustes dos sanguessugas da Assembleia Legislativa de São Paulo, afinal como vão viver sem a mordomia costumeira? No Diário de 26 de dezembro foram comprovados mais uma vez o mau exemplo e a cara de pau do senhor Thiago Auricchio e da senhora Carla Morando, preocupados apenas com o seu bem-estar. Eles nem têm mais vergonha de se expor, com tamanha falta de coerência nos seus atos diabólicos e desnecessários. Claro, o que importa se milhões de pessoas estão passando fome e necessidade, desde que suas contas estejam abarrotadas do dinheiro do nosso sangue, suor e lágrimas? Cadê os 50% de reposição dos professores, dos bombeiros, dos funcionários públicos que há décadas enfrentam situação de penúria e humilhação, graças às façanhas insanas desse governo e seus asseclas? É um absurdo e teremos que conviver com esses elementos por mais quatro anos. Talvez mais, já que o povo não sabe votar e sempre escolhe os piores. Uma lástima. - Carlos Alberto Oliveira - Santo André



Educação

Inacreditável! Os funcionários da Secretaria da Educação, como se já não fossem trucidados o suficiente por esse governo irresponsável e omisso, que já lhes tirou todos os seus direitos, agora também não lhes paga a gratificação por merecimento dos resultados alcançados durante o período letivo. A maior parte não recebeu o benefício e os que foram “contemplados” terão centavos depositados em suas contas. Uma humilhação nunca vista antes que, é claro, só poderia ser elaborada pela administração João Doria/Rodrigo Garcia. Até que ponto vai a insensibilidade, a descaração, a falta de valorização de um profissional que em nenhum momento foi sequer citada por esses dois e por todos os deputados estaduais deste Estado, cuja remuneração inexplicada ultrapassa o que realmente merecem, enquanto os coitados dos servidores públicos têm que sobreviver com um vencimento desprezível que não chega a R$ 3.000? Rodrigo Garcia já vai tarde e espero que nunca mais ocupe um cargo público na vida. Porque de políticos exploradores e desumanos, esse País já está transbordando. - Isabel Monteiro Rocha - Santo André



Ano novo – 1

Como falamos e vivemos, ano novo, vida nova. Chegamos a 2023, ano em que nosso Brasil irá depender novamente de nós. Estamos com presidente novo e iremos precisar apoiá-lo, pois seremos como ele responsáveis desse mesmo Brasil. Se votamos nele ou não, agora é hora de esquecermos nossas preferências políticas/partidárias e nos unirmos em torno de um propósito de autêntica brasilidade e nos engajarmos por amor ao nosso único Brasil. E que cada um de nós nos prestemos com o âmago da grandeza e do altruísmo e nos felicitamos a nós mesmos pelos nossos entusiasmos próprios. - Cecél Garcia - Santo André



Ano novo – 2

Sonhar é bom! Ter garra e correr atrás dos objetivos, melhor ainda! Apesar de um certo desprezo da classe política com os clamores da sociedade, o povo brasileiro, com todas as dificuldades que enfrenta, que não são poucas, é na essência um empreendedor. Com todos esses predicados, desejar ao próximo um próspero e feliz 2023 pode deixar de ser somente um sonho, e se transformar em realidade. E se o novo governo de Lula, realmente, for sensível, cuidar com dignidade dos recursos dos contribuintes, realizar reformas inadiáveis, entre outras a tributária, e fugir literalmente do retrocesso econômico e social a que temos assistido, infelizmente, nestes últimos anos, por que não consagrar um próspero e feliz 2023? Ora, temos uma natureza abençoada, onde tudo que se planta dá, energia em grande parte limpa etc. Porém, o que mais precisamos é que os governantes respeitem o povo e as nossas instituições. E que se pague a grande dívida deste País, como as da falta da qualidade na educação dos nossos filhos desde as creches, dos avanços no sistema de saúde, do incentivo à ciência e tecnologia, do respeito às nossas florestas e ao meio ambiente. E para materializar essas urgentes conquistas e erradicar a pobreza não precisa de muito mais recursos, e nem abandonar o equilíbrio fiscal, mas de gestão eficiente, austera, a fim de auferir a confiança do mercado, dos investidores, incluindo os internacionais. Ou seja, é possível sim um próspero e feliz 2023! - Paulo Panossian - São Carlos (SP)



Simone Tebet

Gostaria de perguntar ao Sr. Euclides Marchi como uma pessoa que tinha um discurso onde criticou ambos os candidatos e, ao sair derrotada, se aninhou no colo do Lula pode ser confiável? (Opinião, dia 28) Além da Sra. Tebet trair seus eleitores, ela mostrou que, na verdade, queria um cargo. Se votar já é difícil, imagine encontrar um candidato que honre suas promessas? Infelizmente, o jogo de interesses prevalece e, daqui a quatro anos, como Simone vai se candidatar à Presidência da República, dividindo poder com o partido que não aceita nenhuma divisão? Queimou na largada, minha senhora. - Izabel Avallone - Capital