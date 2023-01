Tarifa de ônibus: veja cidades da grande SP onde a passagem aumenta de preço

01/01/2023 | 14:50



As passagens de ônibus ficarão mais caras em pelo menos nove cidades da região metropolitana de São Paulo a partir de 2023. Haverá reajuste na tarifa do transporte municipal em Diadema, Santo André, São Bernardo do Campo São Caetano do Sul, Barueri, Osasco, Guarulhos, Itapevi e Carapicuíba. Os decretos foram feitos pelos prefeitos de cada cidade no Diário Oficial ao longo da última semana de 2022.

Em Santo André, o valor passa de R$ 4,75 para R$ 5 a partir de terça-feira, 3. Em São Bernardo do Campo, de R$ 5,10 para R$ 5,75 neste domingo, 1; e em São Caetano do Sul, vai de R$ 4,50 para R$ 5 a partir de segunda-feira, 2.

Em Diadema, a partir deste 1º de janeiro, a passagem paga em dinheiro passa a ser de R$ 5,50 e não mais R$ 5,10. Já para quem tem o cartão SOU Diadema, a tarifa continua sendo R$ 4,25, valor que permanece sem reajuste há quatro anos, segundo informou a prefeitura.

À oeste da capital, em Barueri, o novo valor da tarifa municipal é R$ 5,30 - antes, a passagem custava R$ 5. Em Osasco, passará de R$ 5 para R$ 5,30. Nas duas cidades a regra passa a valer a partir da segunda, 2.

Tanto em Itapevi, quanto em Carapicuíba, o ajuste foi de R$ 5 para R$ 5,30 e já começou a valer neste 1º de janeiro.

Na capital paulista, a passagem será mantida em R$ 4,40. "Nós avaliamos, com a nossa equipe, que é importante (não aumentar o valor da tarifa), mesmo que a prefeitura aporte mais recursos de subsídios. Mas que a gente incentive o transporte coletivo. Isso melhora o trânsito na cidade, melhora a questão do ambiente com relação à poluição causada por veículos", disse o prefeito Ricardo Nunes (MDB) na semana passada.

O governo do Estado também decidiu congelar os valores das passagens do metrô e da CPTM. As tarifas do ônibus na cidade de São Paulo, do metrô e do trem não sobem desde janeiro de 2020.