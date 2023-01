Otimismo para 2023

Da Redação



01/01/2023 | 14:53



Otimismo. É esse o sentimento que emana das perspectivas para 2023 traçadas por personalidades das mais diversas áreas ouvidas pelo Diário. Após a superação da fase mais aguda da pandemia de Covid-19, decretada pela OMS (Organização Mundial de Saúde) em março de 2020, o ano novo chega repleto de expectativas. A mudança radical imposta democraticamente pelos eleitores no comando dos palácios do Planalto, em Brasília, e dos Bandeirantes, em São Paulo, é vista por todos como oportunidade para o Grande ABC retomar o desenvolvimento econômico e social estagnado por causa da crise sanitária. Há muitas boas ideias para serem implantadas na região.



A começar pela criação de uma unidade regional do Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde), destinada a agilizar internações e exames de pacientes. Ainda na seara humana, necessário impulsionar as políticas de assistência social para cuidar das pessoas vulnerabilizadas pela pandemia, especialmente mulheres e crianças, contando, por exemplo, com os programas federal e estadual para a construção de creches. Fila zero na educação infantil é prioridade. Na economia, na esteira da chegada da telefonia 5G, a ideia é desenvolver parque industrial de alta tecnologia para a geração de empregos qualificados. É possível fazer tudo, desde que se chame a União e o Estado para ajudar.



A renovação política em São Paulo, onde o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) encerra a partir de hoje uma hegemonia de quase três décadas exercida pelo PSDB, e a volta de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência oxigenam as relações entre as esferas de poder e abrem inúmeros caminhos para a concretização dos projetos. Que as bancadas de deputados estaduais e federais do Grande ABC entendam a necessidade de se trabalhar em conjunto na defesa dos interesses das sete cidades, de modo que tanto o governador quanto o presidente que tomam posse hoje olhem com atenção para a região. Que no balanço de 2023, em dezembro, o otimismo inicial tenha se convertido em ação.