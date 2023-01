Sesc Santo André tem programação especial nas férias, com cinema, teatro e literatura

Da Redação



01/01/2023 | 14:38



É tempo de diversão e o projeto Queremos Férias, do Sesc Santo André, oferece várias opções para a criançada aproveitar o tempo antes do retorno à escola. Até o fim do mês tem teatro, cinema, música, circo e contação de histórias. É atração que não acaba mais. E tudo gratuito. A garotada que gosta de cinema, todas as quartas-feiras tem filme. Na estreia, dia 4, Jamaica Abaixo de Zero.



Às terças-feiras, a partir do dia 10, na área de convivência da unidade tem o evento Histórias de Sabedoria e de Abraçamento, que tratam da diversidade e acessibilidade. São contações em português e em libras. No teatro, o destaque fica por conta de O Monstro da Porta da Frente, espetáculo com música ao vivo e bom humor, apresentado aos domingos, entre os dias 15 e 29. A peça foi inspirada nas histórias dos antigos cinemas de bairros de São Paulo. Conta a história de Laurinha, que brinca de criar filmes em um antigo cinema desativado de seu bairro quando percebe que esse cinema e grande parte de sua vizinhança foram vendidos para os Srs. Compasso e Descompassado. Laurinha conhece um personagem que atravessou os tempos, o Lanterninha e, juntos, criam um filme para evitar que todos os antigos moradores do bairro tenham que se mudar.

Conto de fadas embalado por música e muitos efeitos especiais

A história é conhecida, o que muda é o jeito de contar. Tem a menina que é ‘branca como a neve, cabelos negros como ébano e lábios vermelhos como o sangue’, os sete anões, a bruxa má e, principalmente, o prícipe encantado. Branca de Neve – O Musical, estreia dia 7, no Teatro Claro, no Shopping Vila Olímpia, na Capital, com apresentações aos sábado e domingos.



A montagem já encantou cerca de 300 mil espectadores e passou por Argentina, Chile e Peru. Efeitos especiais, luzes de LED, levitação e ilusionismo fazem a plateia ter a sensação de que participa do espetáculo. A atriz Vanessa Ruiz é a Branca de Neve. Gabriel Vicente encarna o Príncipe, Titzie Oliveira é a madrasta, Paula Canterini, a bruxa e Italo Rodrigues, o caçador.