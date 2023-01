Haddad aguarda solenidade de posse de Lula no plenário da Câmara

01/01/2023 | 14:33



O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já chegou ao Plenário da Câmara dos Deputados, onde acompanhará a sessão solene de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

O ministro permanece no fundo do plenário, onde teve longa conversa com o ex-senador e ex-governador do Acre, Jorge Viana (PT), que irá presidir a Agência Nacional Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (ApexBrasil) - vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), que será comandado por Alckmin.

Haddad também conversou longamente com presidente do MDB, o deputado federal Baleia Rossi (SP). O partido terá três ministérios no novo governo, incluindo o Planejamento, que será chefiado por Simone Tebet. O MDB ainda comandará as Pastas das Cidades e dos Transportes com Jader Filho e Renan Filho, respectivamente.