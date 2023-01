Lula e Alckmin tomam posse em Brasília; acompanhe

Pamela Cadamuro



01/01/2023 | 14:07



O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) tomam posse na tarde deste domingo (1), em Brasília. Eles sobem a rampa do Palácio do Planalto após uma das eleições mais acirradas desde a redemocratização. Jair Bolsonaro, agora ex-presidente, saiu do País e não passará a faixa à Lula.

Ao todo, pelo menos 40 mil apoiadores vão acompanhar presencialmente o evento. No roteiro, está uma visita de Lula e Alckmin à Catedral de Brasília e na sequência o tradicional desfile de Rolls Royce rumo ao Congresso Nacional. Nos últimos dias, a definição seria sobre como o desfile seria realizado: se em carro aberto, como sempre aconteceu, ou em outro veículo, fechado e blindado, assim como o uso ou não de colete à prova de balas por parte de Lula. A decisão, segundo a equipe de segurança, seria tomada no momento, pelo próprio presidente.

No Congresso, Lula e Alckmin serão recebidos na rampa pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD). A sessão solene de posse, realizada no plenário da Câmara, será iniciada às 15h, com a execução do hino nacional. Em seguida, Lula e Alckmin farão o compromisso constitucional e assinarão o termo de posse.

Após a solenidade, o presidente eleito fará um pronunciamento oficial, seguido de um discurso de Rodrigo Pacheco para encerrar a sessão. Na sequência, Lula e Alckmin seguirão para a área externa do congresso para as honras militares.

Pela tradição democrática brasileira, o novo presidente recebe a faixa presidencial do antecessor. No entanto, isso não ocorrerá, visto que o agora ex-presidente Jair Bolsonaro já deixou o país e se encontra nos Estados Unidos.