Velório de Pelé começa nesta segunda (2) na Vila Belmiro

Da Redação



01/01/2023 | 13:27



Quatro dias após a sua morte, na última quinta-feira (29), Pelé será velado a partir da próxima segunda-feira (2), no estádio da Vila Belmiro, que foi berço de sua carreira e palco para muitos dos seus momentos brilhantes no futebol.

A cerimônia será aberta ao público a partir das 10h e seguirá assim até às 10h de terça-feira (3). Haverá dois portões de entrada e outro de saída. Todo os arredores do estádio serão bloqueados.

Depois da cerimônia na Vila Belmiro, o corpo de Pelé deverá seguir em cortejo por algumas ruas de Santos em operação coordenada por Polícia Militar, Guarda Municipal e Companhia de Engenharia de Tráfego. O corpo deverá passar pela rua onde fica a casa da mãe de Pelé, Celeste Arantes. Terminado o cortejo, o enterro será no Memorial Necrópole Ecumênica, também em Santos, cemitério mais alto do mundo segundo o Guiness Book, o livro dos recordes. O espaço reserva a Pelé um caixão com detalhes em dourado há muitos anos. Lá também estão enterrados amigos e familiares de Pelé, além de figuras do esporte e da música, como o Chorão, ex-vocalista da banda Charlie Brown Jr.

Pelé estava internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, para tratar um tumor de cólon e uma infecção respiratória. O último boletim médico, divulgado dia 21 de dezembro, apontou "progressão da doença oncológica" e necessidade de "maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca". Sua morte foi confirmada nesta quinta-feira, 29, às 15h27.