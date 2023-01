Scarlett Johansson revela que foi persuadida a aceitar papeis sensuais no início da carreira: Eu era meio ingênua

01/01/2023 | 11:10



Scarlett Johansson foi convidada no podcast Table For Two e por lá abordou diversos assuntos sobre sua vida pessoal e profissional ao longo dos mais de 20 anos de carreira.

Atualmente com 38 anos de idade, a atriz expôs situações que passou quando estava dando seus primeiros passos no mundo de Hollywood. Scarlett fez sua estreia muito jovem, mas despontou de fato quando apareceu em Encontros e Desencontros em 2003, aos 17 anos de idade. Na época, ela viveu a personagem Charlotte e enfrentou alguns incômodos na produção.

- Nossos personagens [de Scarlett Johansson e Bill Murray] tem essa relação profunda e isso foi muito difícil para mim... Eu sofri com isso por vários motivos. Quando acabei [as filmagens] foi como se eu estivesse em um sonho febril.

Aos 19 anos de idade, Scarlett apareceu em Ponto Final - Match Point como Nola Rice, uma amante do personagem de Jonathan Rhys-Meyers. No bate-papo, a atriz falou sobre como começou a aceitar os papeis de femme fatale.

- Eu era meio que ingênua. Jovens como eu eram objetificadas, e isso é um fato. Então seja lá em qual prateleira eles te colocarem, isso meio que determina a sua trajetória até o fim da vida. Hoje, obviamente, mulheres estão mais adeptas a determinarem seus próprios rumos.

Sem citar nomes, Johansson também criticou o papel dos agentes e empresários de Hollywood, que acabaram a colocando em situações desconfortáveis, prometendo que assim ela conquistaria o sucesso.

- Acho que por causa da trajetória que me impuseram, eu acabei me prendendo a uma imagem. Eu fui meio que aliciada para o que pode ser chamado de atriz matadora. Eu interpretava a amante, um objeto de desejo, vocês entendem o que quero dizer? Aí de repente me vi encurralada em uma posição da qual não conseguia sair. Acho que esses tipo matadoras tem brilho rápido, isso passa e as oportunidades acabam e essa foi a sensação para mim.