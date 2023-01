Léo Santana revela que quer ter um novo filho e adianta o nome: Lorenzo!

01/01/2023 | 11:10



Léo Santana subiu no palco durante um evento de Porto Seguro para cantar junto com os fãs um caminhão de hits. Pois é, o bonitão é realmente estourado e abriu o jogo novos projetos e até mesmo a paternidade.

- O último ano foi muito mais surreal do que as outras edições porque a galera tá comparecendo mais, das outras vezes era um público muito mais mesclado - tanto os nativos quanto a galera de fora [da cidade]. O último ano veio muita gente de todo o Brasil e eu me sinto lisonjeado de fazer parte de um evento como esse e o público aqui é bem jovem. Tem algumas músicas mais antigas minha que a galerinha aqui não conheceu e vem a conhecer nesse período.

Todo mundo sabe que o TikTok é um divisor de águas para os famosos e que tornam muitas outras pessoas famosas também por conta que muito vídeo e áudio por lá acabam viralizando, e Léo Santana falou um pouquinho sobre a importância do aplicativo.

- O Tiktok veio somando muito principalmente nesse período pandemico, claro que antes disso também tinha, mas era bem mais tímido. E foi no ápice da pandemia que fez com que as canções que de fato estouraram ainda mais. Estava conversando até com o meu assessor que a gente faz uma música inteira e só um trecho viraliza.

E assim como qualquer famoso, o GG da Bahia acabou sofrendo um pouco por conta da pandemia e da distância dos fãs.

- Foi bem delicado para mim porque foi um sonho antigo meu de querer ser pai. E aproveitei muito desde o início até porque os shows não tinham voltado 100 por cento, mas depois que abriu a porteira já era. A gente tava meio inseguro com a volta dos eventos achando que não ia ter tanta gente, mas voltou com uma força absurda. Antes tínhamos três ou quatro dias em casa, agora tem um ou dois. Mas graças a Deus tá dando tudo certo até porque o leite da Liz [filha] é caro e eu preciso trabalhar.

Continuando na mesma pegada sobre a pandemia de Covid-19, o cantor comentou sobre o relacionamento dele com Lore Improta e que eles decidiram priorizar a relação - antes eles eram até conhecidos como um casal ioiô.

- Amadurecimento em um modo geral em ambos. Eu não tinha maturidade antes para relacionamento, não me via com cabeça para namorar. Enfim, o trabalho consumia e na pandemia a gente decidiu priorizar o que era mais importante.

Ainda falando sobre a esposa, Léo Santana revelou que quer ter mais um filho e que eles já estão tentando.

- Vai vir o bebê sim, em nome de Jesus. Tem que estar preparado. Eu estou um pouco mais 'preparado' por conta da Liz e o próximo acredito que seja mais suave de lidar. Mas é sim um desejo nosso de aumentar a família. Estamos pensando em Lorenzo! Vou ter que quadriplicar o meu L!

Questionado sobre o que seria mais difícil: subir no palco e ter que encarar um público imenso de festival ou uma fraldinha suja, Léo Santana nem pensou e logo respondeu.

- A fralda! Literalmente a fralda e a distância.