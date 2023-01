Rupert Grint diz que é muito parecido com seu personagem em Harry Potter: Ele é uma parte de mim

01/01/2023 | 11:11



Rupert Grint é super conhecido por ter dado vida para o personagem Ron Weasley, da saga Harry Potter. Em entrevista durante a nova feira geek do Brasil, chamada Ucconx, que rolou em 2022, Rupert fez questão de falar sobre o personagem que alavancou sua carreira e demonstrou, claro, muito carinho e gratidão por ser um Weasley.

- Eu comecei a minha carreira dentro dos filmes de Harry Potter e tive uma conexão incrível e muito grande com o Ron logo que li o roteiro. Ele é uma parte de mim. Fazer parte dos filmes foi um grande momento na minha vida. Na verdade, eu vivi um sonho.

Apesar do ator ter se aventurado e tentado fazer novos personagens, o seu rostinho ficou muito atrelado aos filmes do bruxo. E pelo o que ele diz, entra e sai gerações e as pessoas continuam enlouquecidas pela saga.

- Mesmo a gente tendo terminado a saga há mais de 10 anos, é incrível ver que as pessoas ainda são muito ligadas no filme. Eu sou muito orgulhoso mesmo de fazer parte disso. É divertido fazer coisas novas, mas Harry Potter foi uma parte especial da minha vida.

Entre tantos feitiços que teve acesso dentro das aulas de Hogwarts, o ruivinho mais querido de todos mostra simplicidade na hora de escolher um para trazer para a vida real.

- Acredito que seria o Wingardium Leviosa! - feitiço feito para objetos levitarem.

Caso você não saiba, Rupert Grint é pai de primeira viagem. Mas, diferentemente do que se possa imaginar, segundo ele, a pequena não iria para a casa de Grifinória se tivesse a chance. Para o ator, a filha tem mais cara de ser Lufa-Lufa.

Além disso, o artista revelou que tem muito medo de aranha - caso você não tenha assistido aos filmes da saga, o personagem de Rupert tem pavor do aracnídeo.

- Sim, eu tenho muito medo de aranhas. É um medo genuíno. E eu cheguei a ouvir que no Brasil tem aranhas horrendas!