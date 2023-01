Aos 43 anos de idade, Julio Rocha fala sobre cuidados com o corpo: É fundamental para ser bem sucedido

01/01/2023 | 11:11



Julio Rocha, de 43 anos de idade, conta que, por trabalhar com a imagem, procura ter uma série de cuidados, que incluem até o rosto. E essa rotina não é nova para ele, afinal, o ator adora manter o estilo de vida saudável.

Quando você trabalha com televisão e internet, a sua aparência se torna também uma ferramenta na profissão. Então ter os cuidados com ela é fundamental para ser bem sucedido. Então, desde novo eu comecei a ter cuidados com o rosto por conta disso, procurando produtos que ajudem a manter a pele saudável, hidratada e rejuvenescida. Fazendo lavagens corretas e utilizando produtos apropriados para o meu tipo, aconselhados sempre por uma dermatologista.

E continuou:

Eu prezo demais os cuidados com a minha saúde, tanto corporal quanto mental. Pensando nisso, tento manter uma rotina de alimentação sempre saudável, adquirindo apenas alimentos com composições mais naturais e com menos conservantes e ingredientes prejudiciais possíveis. Além disso, encaixo sempre alguns treinos e exercícios físicos no meu dia a dia. Sinto que fazer essas coisas me ajudam também a dar um bom exemplo aos meus filhos, mostrando um caminho mais beneficente à saúde deles.

Julio interpretou diversos personagens nas novelas que estavam em boa parte das cenas sem camisa. Atualmente, o artista raramente mostra o shape nas redes sociais, m conta que é cobrado por alguns seguidores.

Para ser sincero, de vez em quando algumas pessoas cobram sim, e acho que é porque fiquei marcado com os meus personagens. Não levo na maldade e acho engraçado na verdade, mostra que meus esforços estéticos deram um bom resultado [risos]. Hoje em dia, só não posto mais tanto, porque era algo mais específico dos trabalhos, e hoje, na internet, eu interpreto muitos personagens diferentes, com perucas, roupas...