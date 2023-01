Doncic responde Popovich em quadra, faz 51 pontos pelos Mavericks e bate Spurs

01/01/2023 | 10:25



Conhecido pelo comportamento rabugento e o senso de humor ácido, Gregg Popovich, técnico do San Antonio Spurs, disse que a missão de sua equipe no duelo de sábado, véspera de Ano Novo, contra o Dallas Mavericks, seria manter Luka Doncic abaixo dos 50 pontos. "(Sofrer) 50 vai ser a nossa meta", afirmou antes do jogo. Em quadra, viu o esloveno anotar 51 para liderar uma vitória apertada por 126 a 125 a favor dos Mavericks.

Ao fim do jogo, Doncic foi cumprimentar o treinador adversário, que fez um gesto com a mão, em tom de brincadeira, dizendo para ele se afastar. Então, os dois se abraçaram. Perguntado sobre a declaração de Popovich em coletiva depois da partida, o armador dos Mavericks sorriu e mostrou ter levado na esportiva. "Sim, eu vi, mas o que eu queria era apenas ganhar", disse.

O esloveno pontuou acima de 30 nos últimos cinco jogos em uma série de seis vitórias do Dallas Mavericks. Em três dessas partidas, contando a de sábado, fez 50 ou mais pontos. Depois de anotar 50 redondos contra o Houston Rockets, fez 60 diante do New York Knicks, com um "triple-double" histórico combinando 21 rebotes e dez assistências. O desempenho tem ajudado a franquia do Texas a se manter entre os primeiros colocados do Oeste, atualmente em quarto lugar.

Logo acima dos Mavericks na tabela, em terceiro lugar, o Memphis Grizzlies teve mais uma ótima atuação de Ja Morant para vencer o New Orleans Pelicas por 116 a 101. O armador foi decisivo no último quarto e terminou a partida com 32 pontos e oito assistências. Jaren Jackson, com 17 pontos e seis bloqueios, Desmond Bane, autor de 18 pontos, e Steven Adams, que anotou um "double-double" de dez pontos e 21 rebotes, foram outros nomes importantes do ótimo jogo coletivo dos Grizzlies.

Depois de Doncic, o maior pontuador na véspera de Ano Novo foi Paul George, do LA Clippers. Ele fez 45 pontos, mas foi derrotado pelo Indiana Pacers do jovem Tyrese Haliburton, que anotou 18 pontos no último período para ajudar no triunfo por 131 a 130 e terminou a partida com um "double-double" de 24 pontos e dez assistências.

O dia também foi de "double-double" para Julius Randle (35 pontos e 12 rebotes), do New York Knicks, e Kevin Porter Jr. (23 pontos e dez rebotes) , do Houston Rockets. As duas franquias se enfrentaram e os Knicks venceram por 108 a 88. Lamelo Ball, do Charlotte Hornets, também está na lista, pois fez 23 pontos e 11 assistências, o que não foi o suficiente para evitar derrota por 123 a 106 para o Brooklyn Nets de Kyre Irving, autor de 26 pontos no duelo.

Em Oklahoma, Joel Embiid fez o único "triple-double" do sábado, com 16 pontos, 13 rebotes e dez assistências, números definitivos para ajudar o Philadelphia 76ers a bater o City Thunder por 115 a 96.

Confira os resultados da NBA deste sábado:

Charlotte Hornets 106 x 123 Brooklyn Nets

Chicago Bulls 102 x 103 Cleveland Cavaliers

Houston Rockets 88 x 108 New York Knicks

San Antonio Spurs 125 x 126 Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies 116 x 101 New Orleans Pelicans

Minnesota Timberwolves 104 x 116 Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder 96 x 115 Philadelphia 76ers

Utah Jazz 123 x 126 Miami Heat

