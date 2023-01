Oito a cada dez brasileiros esperam melhoras em 2023

Das Agências



O ano de 2022 terminou melhor do que começou para a maioria da população. E 2023 começará com sentimento renovado de otimismo e esperança, apontam as pesquisas Observatório Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e Radar Febraban. Oito em cada dez entrevistados têm sentimentos positivos quanto a 2023, sendo esperança, alegria e confiança os principais. A diferença entre os sentimentos positivos (76%) em relação às expectativas negativas (23%) é significativa.

Ao mesmo tempo, a maioria dos brasileiros mostra satisfação com a vida que vem levando e grande parte dos entrevistados avalia que houve melhora na sua vida pessoal e familiar em 2022 em comparação com 2021.

As duas pesquisas foram realizadas entre os dias 29 de novembro e 5 de dezembro, com 3.000 pessoas nas cinco regiões do País. A 13ª edição do Observatório Febraban – Pesquisa Febraban-Ipespe investiga as expectativas da população do País para 2023 e a última rodada de 2022 do Radar Febraban, captura o balanço que a população brasileira faz de 2022.

O Observatório mostra que 74% da população crê na melhora de sua vida pessoal e familiar no novo ano e a maioria avalia que sua situação financeira já está se recuperando. Em 2023, mais da metade dos brasileiros presumem que estarão menos endividados.

As expectativas em relação ao País também são favoráveis, embora de modo menos expressivo do que na dimensão pessoal. Quatro em cada dez entrevistados consideram que a recuperação da economia já está em curso e mais da metade deles acreditam que o País estará melhor no ano novo. Da mesma forma, ainda que não atinja mais de 50% dos entrevistados, as expectativas sobre o novo governo são mais positivas que negativas: quase metade dos brasileiros prevê que a nova administração será ótima ou boa, embora o comportamento dos juros, do dólar e da bolsa de valores seja visto, entre outros, como eventual obstáculo que pode comprometer esse desempenho esperado.

A maioria dos ouvidos na rodada de dezembro do Radar aponta progressos na relação com familiares e amigos e no uso de tecnologias e recursos digitais. Já a saúde física e mental, as finanças, e o trabalho são avaliados na perspectiva de menores avanços.

Quando avaliam a situação do País em geral, o número de brasileiros que acredita que o Brasil melhorou em 2022 em relação a 2021 é um pouco maior do que a percepção de aqueles que veem uma piora. Como área em que houve avanços apontam emprego e renda e, de outro lado, saúde permanece no topo dos problemas. Além da avaliação predominante de que os preços dos produtos aumentaram em relação ao começo do ano

“O Observatório Febraban mostra que a esperança é o principal sentimento em relação ao ano novo, sobretudo entre as mulheres. Também aponta perspectivas otimistas quanto à queda do desemprego, aumento do acesso ao crédito e do poder de compra, acompanhadas de uma atitude cautelosa em relação a taxa de juros e inflação/custo de vida”, avalia o sociólogo e cientista político Antonio Lavareda, presidente do Conselho Científico do Ipespe.