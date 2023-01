Acompanhe a posse do novo governador de SP, Tarcísio de Freitas

Da Redação



01/01/2023 | 08:44



Após quase três décadas, o PSDB deixa o governo do Estado de São Paulo neste domingo (1). Rodrigo Garcia entrega o Palácio dos Bandeirantes para Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A cerimônia de posse do novo governador de São Paulo será dividida em duas solenidades que se estenderão por toda a manhã. Primeiro, por volta das 9h, o governador e seu vice, Felício Ramuth (PSD), serão oficialmente empossados pelo presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), Carlão Pignatari (PSDB), no plenário do Legislativo. Os eleitos receberão uma réplica do Momumento às Bandeiras, obra de Victor Brecheret localizada em frente ao Parque do Ibirapuera. Depois, às 10h45, Tarcísio e Felício seguem rumo ao Palácio dos Bandeirtantes, sede do governo paulista, onde serão recebidos pelo atual governador Rodrigo Gacia (PSDB), que fará a tradicional entrega das chaves do Palácio, que também é a residência oficial do governador. No local, Tarcísio, já na condição de governador, dará posse aos secretários que farão parte de sua gestão.



Veja quem são os novos secretários estaduais de SP

Secretaria de Saúde – Eleuses Paiva



Secretaria de Educação – Renato Feder



Secretaria de Governo e Relações Institucionais – Gilberto Kassab



Casa Civil - Arthur Lima



Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - Natália Resende



Secretaria de Segurança Pública - Guilherme Derrite



Secretaria de Administração Penitenciária - Marcello Streifinger



Secretaria de Comunicação - Lais Vita



Secretaria de Fazenda e Planejamento - Samuel Kinoshita



Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Jorge Lima



Secretaria de Negócios Internacionais – Lucas Ferraz



Secretaria de Parcerias em Investimentos - Rafael Benini



Secretaria de Gestão e Governo Digital - Caio Paes de Andrade



Secretaria de Turismo e Viagens - Roberto de Lucena



Secretaria de Políticas para as Mulheres – Sonaira Fernandes



Secretaria de Justiça e Cidadania - Fábio Prieto



Secretaria de Transportes Metropolitanos - Marco Assalve



Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – Marcelo Branco



Secretaria de Cultura e Economia Criativa - Marília Marton



Secretaria de Agricultura e Abastecimento – Antônio Junqueira



Secretaria de Desenvolvimento Social – Gilberto Nascimento Júnior



Secretaria de Esportes – Helena Reis



Além desses também foram anunciados os seguintes nomes para cargos chave no próximo governo:

Secretaria Especial de Projetos Estratégicos – Guilherme Afif Domingos



Chefe do escritório de representação em Brasília – José Vicente Santini



Secretaria Extraordinária da Casa Militar e Defesa Civil (compõe a SSP) – Henguel Pereira



Superintendência do DER (compõe a Sec. de Meio Ambiente, Transportes e Logística) – Sérgio Henrique Codelo Nascimento



Procuradoria Geral do Estado - Inês dos Santos Coimbra



Instituto Butantan – Esper Kallás