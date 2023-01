Coreia do Norte dispara três mísseis em meio a tensões sobre voos de drones

31/12/2022 | 20:35



A Coreia do Norte disparou três mísseis balísticos de curto alcance em direção às suas águas orientais em sua última exibição de armas neste sábado, 31, (hora de Brasília, domingo na hora local). Os disparos ocorrem um dia depois de a Coreia do Sul realizar um lançamento de foguete relacionado ao seu esforço para construir uma vigilância espacial para melhor monitorar o Norte.

As tensões entre as Coreias rivais aumentaram esta semana, quando a Coreia do Sul acusou a Coreia do Norte de conduzir voos de cinco drones pela tensa fronteira pela primeira vez em cinco anos e respondeu enviando seus próprios drones para o Norte.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul afirmou em comunicado que detectou os três lançamentos de uma área interior ao sul de Pyongyang, na manhã de sábado. Ele disse que os três mísseis viajaram cerca de 350 quilômetros (220 milhas) antes de cair nas águas entre a Península da Coreia e o Japão. O alcance estimado sugere que os mísseis testados podem atingir a Coreia do Sul.

O Estado-Maior Conjunto chamou os lançamentos de "uma grave provocação" que mina a paz internacional. Ele disse que a Coreia do Sul mantém uma prontidão para deter "esmagadoramente" qualquer provocação da Coreia do Norte.

O Comando Indo-Pacífico dos EUA afirmou que os lançamentos destacam "o impacto desestabilizador" dos programas de armas ilegais da Coreia do Norte e que os compromissos dos EUA com a defesa da Coreia do Sul e do Japão "permanecem firmes".

No início deste sábado, o Ministério da Defesa do Japão também relatou suspeitas de disparos de mísseis balísticos pela Coreia do Norte.

Os militares da Coreia do Sul mobilizaram na segunda-feira aviões de guerra e helicópteros, mas não conseguiram abater nenhum dos drones norte-coreanos antes de voarem de volta para casa ou desaparecerem do radar sul-coreano. Um dos drones norte-coreanos viajou até o norte de Seul, provocando problemas de segurança para muitas pessoas.

A Coreia do Sul ainda voou três de seus drones de vigilância pela fronteira na segunda-feira em um olho por olho incomum entre os países. A Coreia do Sul realizou na quinta-feira exercícios militares em larga escala para simular o abate de drones.

Exercícios militares

O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, pediu o reforço da rede de defesa aérea de seu país e prometeu lidar com severidade com as provocações da Coreia do Norte.

Desde que assumiu o cargo, em maio, o governo de Yoon expandiu exercícios militares regulares com os EUA diante das crescentes ameaças nucleares norte-coreanas. A Coreia do Norte chamou esses exercícios de ensaio de invasão e argumentou que seus recentes testes de mísseis foram sua resposta.

Mas alguns especialistas dizem que a Coreia do Norte está usando o treinamento entre a Coreia do Sul e os EUA como pretexto para modernizar seu arsenal e aumentar sua influência em negociações futuras com os EUA.

Antes dos lançamentos de sábado, a Coreia do Norte já havia testado mais de 70 mísseis este ano. Muitos deles eram armas com capacidade nuclear projetadas para atacar o território continental dos EUA e seus aliados - Coreia do Sul e Japão.

Mais tarde, no sábado, diplomatas seniores da Coreia do Sul, Japão e EUA denunciaram conjuntamente os lançamentos do Norte após um telefonema. Eles concordaram em reforçar sua dissuasão contra a Coreia do Norte e trabalhar juntos para alcançar a desnuclearização do Norte, de acordo com os ministérios das Relações Exteriores da Coreia do Sul e do Japão.

Na sexta-feira, a Coreia do Sul lançou um foguete de combustível sólido, um tipo de veículo de lançamento espacial que planeja usar para colocar seu primeiro satélite espião em órbita nos próximos anos.

A Coreia do Norte também está pressionando para adquirir seu primeiro satélite de vigilância militar. No início deste mês, disse que usou dois mísseis antigos como veículos de lançamento espacial para testar uma câmera e outros sistemas necessários para um satélite espião e posteriormente divulgou fotos de satélite de baixa resolução mostrando cidades sul-coreanas.

Alguns especialistas sul-coreanos disseram que as imagens de satélite norte-coreanas eram muito grosseiras para fins de reconhecimento militar e que os lançamentos de foguetes norte-coreanos provavelmente eram um teste disfarçado de tecnologia de mísseis.

Enfurecida com tal avaliação, Kim Yo-jong, a poderosa irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, lançou insultos grosseiros contra especialistas sul-coreanos não identificados. Ela também rejeitou as dúvidas sobre a tecnologia de mísseis balísticos intercontinentais da Coreia do Norte e ameaçou realizar um teste ICBM de alcance total.

Reunião

Esta semana, a Coreia do Norte está sob uma importante reunião do partido governista em Pyongyang para revisar políticas anteriores e metas políticas para 2023. É altamente incomum para a Coreia do Norte testar o lançamento de um míssil quando realiza uma reunião importante.

Em uma indicação de que a reunião plenária do Partido dos Trabalhadores estava sendo encerrada, a mídia estatal do Norte informou no sábado que seu poderoso Politburo decidiu concluir o projeto de resolução da reunião plenária.

Alguns observadores disseram que a Coreia do Norte provavelmente publicará detalhes da reunião no domingo, que levaria as promessas de Kim de expandir seu arsenal nuclear e introduzir armas sofisticadas para, segundo ele, lidar com o que chama de hostilidade dos EUA.