Bruno Guimarães usa camisa da seleção em homenagem a Pelé em jogo do Inglês

31/12/2022 | 15:15



Um dos nomes da lista do técnico Tite na última Copa do Mundo, o meia Bruno Guimarães fez uma das homenagens mais emocionantes que Pelé recebeu durante uma partida de futebol. O jogador entrou no duelo entre Newcastle e Leeds, pelo Campeonato Inglês, com a camisa da seleção brasileira, com o nome e a assinatura do Rei estampados nela. Junto com os demais jogadores, aplaudiu o eterno camisa 10 e respeitou um minuto de silêncio.

Durante toda a homenagem, Bruno Guimarães esteve muito emocionado e mostrou orgulho ao entrar em campo com a camisa da seleção brasileira e de Pelé. Além dos jogadores, os torcedores também mostraram muita comoção não apenas com o ato, mas com todos os tributos ao Rei.

Pelé tem recebido inúmeras homenagens por todo mundo. Ainda neste sábado, Antony entrou em campo pelo Manchester United com uma camisa com uma homenagem ao Rei. Nesta sexta-feira, o goleiro Alisson colocou um buquê de flores no centro do gramado do Anfield Stadium como tributo ao maior de todos.

Em campo, o Newcastle foi melhor, mas acabou não conseguindo tirar o zero do placar diante do Leeds. A partida aconteceu neste sábado, no St James's Park, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês.

O Newcastle é o terceiro colocado, com 33 pontos, atrás apenas de Arsenal e Manchester City. O time de Bruno Guimarães vem sendo uma das surpresas do Campeonato Inglês até o momento.