Novo ano começa com posse de governadores e presidente neste domingo (1)

Artur Rodrigues



31/12/2022 | 14:47



O ano de 2023 começa com novos mandatos na presidência do País e nos governos estaduais. Além do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), todos os 27 governadores eleitos tomam posse neste domingo (1), dos quais nove assumem o cargo pela primeira vez. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) inicia seu mandato após 28 anos seguidos com o PSDB comandando o Estado.

A cerimônia de posse do novo governador de São Paulo será dividida em duas solenidades que se estenderão por toda a manhã. Primeiro, por volta das 9h, o governador e seu vice, Felício Ramuth (PSD), serão oficialmente empossados pelo presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), Carlão Pignatari (PSDB), no plenário do Legislativo. Os eleitos receberão uma réplica do Momumento às Bandeiras, obra de Victor Brecheret localizada em frente ao Parque do Ibirapuera. Depois, às 10h45, Tarcísio e Felício seguem rumo ao Palácio dos Bandeirtantes, sede do governo paulista, onde serão recebidos pelo atual governador Rodrigo Gacia (PSDB), que fará a tradicional entrega das chaves do Palácio, que também é a residência oficial do governador.

Após a transição oficial, o novo chefe do Executivo do Estado empossará oficialmente os 26 integrantes da sua equipe de governo. Por volta das 12h30, Tarcísio receberá os cumprimentos dos convidades no salão nobre do Palácio, onde concederá entrevista coletiva para encerrar a cerimônia.

Posse de Lula

Em Brasília, a solenidade para a posse de Lula está marcada para as 15h, no Congresso Nacional. Antes, o presidente e o vice-presidente eleitos, Geraldo Alckmin (PSB) irão à Catedral de Brasília, por volta das 14h20. Às 14h30, Lula e a esposa Rosângela da Silva, conhecida como Janja, sobem no Rolls Royce tradicional da presidência da República e seguem em um desfile rumo ao Congresso Nacional. Por questões de segurança, não está definido se o desfile será em carro aberto ou em veículo fechado e blindado. A decisão deverá ser tomada em momento mais próximo à solenidade.



Lula e Alckmin serão recebidos na rampa do Congresso Nacional pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD). A sessão solene de posse, realizada no plenário da Câmara, será iniciada às 15h, com a execução do hino nacional. Em seguida, Lula e Alckmin farão o compromisso constitucional e assinarão o termo de posse.

Após a solenidade, o presidente eleito fará um pronunciamento oficial, seguido de um discurso de Rodrigo Pacheco para encerrar a sessão. Na sequência, Lula e Alckmin seguirão para a área externa do congresso para as honras militares.

Pela tradição democrática brasileira, o novo presidente recebe a faixa presidencial do antecessor. No entanto, isso não ocorrerá, visto que o agora ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já deixou o país e se encontra nos Estados Unidos. Não houve uma confirmação oficial de quem passará a faixa para Lula até o momento.