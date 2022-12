Pacheco presta condolências por morte de Bento XVI: 'liderança espiritual'

31/12/2022 | 14:43



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), prestou condolências ao Papa emérito Bento XVI, que morreu hoje aos 95 anos. O parlamentar classificou Bento XVI como uma "liderança espiritual de milhões de católicos mundo afora".

"Em nome do Congresso, externo condolências pela morte do Papa emérito Bento XVI, que por quase 8 anos de pontificado, foi a liderança espiritual de milhões de católicos mundo afora", escreveu o presidente do Senado, em publicação no Twitter. "Aos familiares e admiradores, presto minha solidariedade e meu pesar neste momento de tristeza."

Bento XVI morreu neste sábado no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Nos últimos dias, o Vaticano já havia informado que o pontífice emérito estava com a saúde frágil, por causa da idade avançada, e o papa Francisco pediu orações por ele. O velório de Bento XVI começará na segunda-feira (2) no Vaticano. Francisco celebrará o funeral do papa emérito na quinta-feira (5) na Praça de São Pedro.