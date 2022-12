Haaland marca, mas City cede empate para o Everton no Campeonato Inglês

31/12/2022 | 14:15



O Manchester City perdeu grande oportunidade de se aproximar do Arsenal na disputa pela liderança do Campeonato Inglês. A equipe de Pep Guardiola ficou no empate por 1 a 1 com o Everton, nesta sexta-feira, no Etihad Stadium, pela 18ª rodada. Haaland abriu o placar, mas Gray deixou tudo igual.

Com o resultado, o Manchester City ficou na segunda posição, com 36 pontos e deu possibilidade para o Arsenal disparar ainda mais na primeira posição. O Everton, por outro lado, continua flertando com a zona de rebaixamento, com 15.

Como aconteceu nos demais jogos, Pelé também foi homenageado. Os jogadores se reuniram no centro de campo, aplaudiram e respeitaram um minuto de silêncio pela morte do Rei do futebol.

Quando a bola rolou, o Manchester City não demorou para ter mais de 70% de posse de bola e sufocou o Everton, que se retrancou. A pressão acabou dando resultado aos 23 minutos. Mahrez recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Haaland, quase na pequena área, mandar para o fundo das redes.

O primeiro tempo foi quase todo do City, que ainda mandou uma bola na trave em um "peixinho" de Stones. O Everton teve alguns lampejos de bom futebol, mas pouco criou e ficou longe de assustar o atual campeão inglês.

A partida caiu de produção no segundo tempo e foi paralisada duas vezes logo de cara por causa da falha do equipamento de comunicação da arbitragem e do atendimento ao atacante Grealish. Quem se aproveitou disso foi o Everton, que empatou no momento certo.

Aos 18 minutos, Gray arrancou pela esquerda, cortou para a direita e mandou no ângulo de Ederson. O Everton cresceu após o gol e chegou a pressionar o City, que buscou responder nos arranques de Mahrez e Haaland, mas Pickford impedia os avanços do rival. O goleiro, inclusive, fez uma grande defesa em um arremate de Mahrez.

A pressão do City continuou até o fim, mas a última chance de gol foi do Everton. Gray apareceu pela esquerda e cruzou. Ederson se antecipou e evitou a virada. Com isso, o jogo acabou empatado por 1 a 1.

Ainda neste sábado, o Newcastle também deixou a chance de encostar nos primeiros colocados escapar ao ficar no 0 a 0 com o Leeds. Já o Crystal Palace bateu o Bournemouth por 2 a 0, enquanto o Fulham fez 2 a 1 no Southampton.