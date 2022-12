Campeão com o Flamengo, Andrade manda recado após mal súbito: 'Estou bem'

31/12/2022 | 13:15



Campeão brasileiro em 2009 com o Flamengo, o técnico Andrade usou as redes sociais para explicar o seu estado de saúde. O treinador sofreu um mal súbito durante um jogo festivo na última quinta-feira e chegou a ser levado para o hospital. Por sorte, foi apenas um susto e Andrade resolveu tranquilizar os fãs.

"Vim comunicar e tranquilizar vocês sobre meu estado de saúde, amigos. Ontem tive um mal estar numa confraternização na Gávea. Talvez pela emoção do Jogo das Estrelas do dia anterior. Ou ainda, uma pequena premonição do descanso do nosso Rei Pelé. Fui muito bem atendido ali mesmo, pelo Departamento Médico", disse Andrade.

Na nota, Andrade indica que retornou para a casa e foi atrás de novos exames ao lado de sua esposa. O treinador está sem clube desde quando deixou o Petrolina em 2017. Ele tem passagens também por Brasiliense, Paysandu, Boavista-RJ, e Jacobina-BA.

"Diante desse mal súbito, eu e minha companheira Edna, decidimos adiantar os exames rotineiros de final de ano (o famoso check-up). Fui aprovado nos exames, graças a Deus! Agradeço a preocupação e carinho de todos vocês: estou bem e rodeado de muito amor por aqui", disse.

Andrade começou a carreira ao assumir o comando do Flamengo e conseguiu levar o clube rubro-negro ao título brasileiro de 2009. Ele era funcionário do time carioca desde 2004, quando iniciou na função de auxiliar técnico, além de ter atuado como jogador pelo clube, ao fazer parte do lendário 'time de Zico', campeão mundial e da Copa Libertadores, em 1981.