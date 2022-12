Xi Jinping diz que PIB da China cresceu mais de 4% em 2022

31/12/2022 | 12:54



O presidente da China, Xi Jinping, disse durante discurso anual de véspera de Ano Novo que o Produto Interno Pruto (PIB) do país alcançou 120 trilhões de yuans (US$ 17,4 trilhões) este ano, a valores não ajustados pela inflação, o que representa um crescimento nominal de mais de 4%.

A maioria dos economistas prevê que o PIB da China, ajustado pela inflação, crescerá cerca de 3% em 2022, enquanto a meta oficial do governo para este ano é de cerca de 5,5%. No início da semana, o país asiático revisou para cima seu crescimento do PIB em 2021 para 8,4%, ante 8,1% divulgado anteriormente em janeiro, um ajuste que torna a base de comparação mais alta.

Xi usou seu discurso para abordar outros marcos do ano, incluindo o congresso do Partido Comunista em outubro. Embora não tenha mencionado explicitamente a invasão da Ucrânia pela Rússia, Xi também falou sobre mudanças sem precedentes ocorrendo em torno do trabalho. "O mundo ainda não é um lugar tranquilo", disse.

Durante uma videoconferência na sexta-feira, Xi e o presidente russo, Vladimir Putin, discutiram a expansão dos laços militares e prometeram fortalecer ainda mais a cooperação estratégica entre Moscou e Pequim. Putin também levantou a perspectiva de uma visita de Estado de Xi a Moscou na primavera, destacando seu vínculo enquanto suas nações estão cada vez mais em desacordo com os Estados Unidos e aliados.

Depois de um ano de manobras militares e políticas em torno de Taiwan, Xi também solicitou às pessoas na ilha - que a China reivindica como parte de seu território - a "trabalharem juntas com propósito de promover conjuntamente a prosperidade duradoura da nação chinesa."