Tata Estaniecki revela como está sendo lidar com o fenômeno da filha nas redes: Eu tento ser muito cuidadosa!

31/12/2022 | 12:11



Não é novidade para ninguém quem Tata Estaniecki é uma mãezona extremamente coruja e que adora dividir alguns momentos de sua filha, Bibi, nas redes sociais. A pequena é fruto do relacionamento da apresentadora com o YouTuber, Júlio Cocielo.

E o mais legal de tudo isso são as reações e expressões marcantes que a criança demonstra enquanto está sendo filmada. Durante um festival em Porto Seguro, Tata Estaniecki contou como que ela está lidando com toda essa exposição da filha que é um fenômeno nas redes sociais.

- Ai gente, ela tem só dois anos! Eu to dia após dia para lidar com isso. Não sei, é realmente uma novidade. Eu tento ser muito cuidadosa e entendo que ela é uma criança, ela não tem responsabilidade ainda para lidar com qualquer coisa e também porque ela ainda não escolheu isso então, eu vou segurar sim até quando ela conseguir escolher se quer seguir esse caminho do sucesso todo.

Será que vem uma nova Sandy por aí!?